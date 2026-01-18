El Atlético se impone al Alavés gracias a un solitario gol de Sorloth

El Atlético de Madrid sigue en la pugna por LaLiga al imponerse 1-0 este domingo en la 20ª jornada al Alavés en el Metropolitano, gracias al solitario tanto del noruego Alexander Sorloth en el minuto 48 de juego.

Pese a la falta de efectividad en la primera mitad, los pupilos de Diego Simeone asediaron la portería del cuadro vasco, que se parapetó atrás, centrado en tapar los espacios para aguantar las ocasiones de los locales.

Al filo del descanso, Víctor Parada y Carlos Vicente salvaron a su equipo bajo la línea de gol después de dos remates del argentino Thiago Almada y de Marc Pubill.

Tras el descanso, Sorloth avisó en una jugada en la que no llegó a contactar con el esférico tras un pase de Pablo Barrios cuando se encontraba dentro del área pequeña.

Luego, Barrios colgó un centro pasado que Sorloth enganchó de cabeza, en el 48, para cruzar el esférico y abrir el marcador sin que el arquero Antonio Sivera pudiera evitarlo.

Con este triunfo, el Atlético sigue cuarto en la tabla con 41 puntos, los mismos que el Villarreal, tercero, que perdió el sábado ante el Betis (2-0) en La Cartuja, aunque el conjunto castellonense tiene un partido menos. Y se coloca provisionalmente a ocho unidades del líder Barcelona, que disputará este domingo su encuentro contra la Real Sociedad en Anoeta.