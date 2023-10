Con astros mundiales como Marileidy Paulino y Anthony Zambrano, el atletismo abre este lunes el telón de la última semana de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, donde el esgrimista venezolano Rubén Limardo se quedó lejos de su cuarto oro individual.

El campeón olímpico de Londres-2012 cayó en los octavos de final de la espada individual, acabando con una espectacular racha de triunfos panamericanos que incluyen oros seguidos en Toronto-2015 y Lima-2019 más otro por equipos en la cita canadiense.

La cuenta de medallas de Limardo, de 38 años, incluye otro oro de Rio-2007, cuatro platas y un bronce.

Este lunes, en el arranque de la esgrima en la capital chilena, Limardo dijo adiós con una derrota 14-12 ante el estadounidense Curtis McDowald en octavos de final.

Otro de los hermanos Limardo, Francisco, sí superó su cruce de octavos por 9-8 ante el argentino Jesús Andrés Lugones en una jornada en que también se definían las medallas de florete individual femenino.

Los Juegos Panamericanos, inaugurados el 20 de octubre, deparan el lunes una veintena de finales y comenzarán a poner sus focos en el emblemático estadio Nacional, donde arranca la primera de las seis jornadas del atletismo.

Las fecha de celebración de Santiago-2023, con la temporada de atletismo ya concluida, impidieron la presencia de íconos del continente como la venezolana Yulimar Rojas o las superestrellas de la velocidad de Estados Unidos y Jamaica.

Aún así, los aficionados chilenos disfrutarán de varios referentes mundiales como Marileidy Paulino, que se probará en los 200m, y el colombiano Anthony Zambrano, ávido por volver a los podios internacionales tras algunas decepciones desde su plata olímpica en los 400m de Tokio-2020.

Paulino y Zambrano tienen a su mano un primer triunfo este mismo lunes, cuando compitan con los equipos dominicano y colombianos en la final del relevo 4x400 mixto, que promete ser un vibrante cierre a la primera jornada.

Este lunes se disputaban otras cuatro finales de atletismo, comenzando por la de lanzamiento de disco femenina, con la brasileña Andressa de Morais pugnando por el oro que le arrebató en Lima-2019 la cubana Yaimé Pérez.

Posteriormente se disputaban las finales de salto largo femenino, lanzamiento de disco masculino y 10.000m femeninos, donde se estrenará la mexicana Laura Galván.

La fondista de Guanajuato competirá también esta semana en los 5.000m para defender su oro de Lima.

- Oros peruanos y colombianos en surf -

El atletismo entra en acción en el estadio Nacional, la sede del Mundial de fútbol de 1962, todavía sacudido por el error organizativo del domingo en los 20 kilómetros marcha femeninos.

Un problema de medición del trazado provocó la anulación de los tiempos de la carrera ganada por la peruana Kimberly García.

Además del atletismo de pista y la esgrima, otras competencias panamericanas se ponía también en marcha el torneo de voleibol masculino en el que Argentina tratará de encadenar su tercera corona consecutiva.

El menú del lunes incluye las ocho finales del surf, de las que Perú se apropió de dos oros de Benoit Clemente y María Fernanda Reyes en longboard masculino y femenino.

La colombiana Isabella Gómez Brady subió a lo más alto del podio en el stand up paddle (SUP) femenino y el estadounidense Zane Schweitzer lo hizo en el masculino, y aún faltaban por coronarse a los campeones de SUP carrera y tabla regular (shortboard).

De su lado, el tenis de mesa otorgará su primera medalla de oro, el dobles mixto, y el judo las de -90kg, -100kg y +100kg masculino y -78kg y +78kg femeninas.

