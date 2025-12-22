El auge de la extrema derecha marca el resultado de las elecciones regionales en Extremadura

MADRID, 22 dic (Reuters) -

El partido español de extrema derecha Vox duplicó sus escaños en la región de Extremadura en las elecciones del domingo, lo que complica las conversaciones de coalición con el líder, el conservador Partido Popular, y pone de relieve su fuerza de cara a otras votaciones regionales el próximo año.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdió 10 escaños en la asamblea de 65, continuando una tendencia a la baja desde 2023, cuando empató con el Partido Popular (PP), que llegó al poder con el respaldo de Vox.

Las pérdidas en una región que gobernó durante décadas aumentan la presión sobre el PSOE, cuyo Gobierno nacional en minoría se ha visto debilitado por una serie de escándalos. El año que viene se celebrarán elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La líder extremeña, María Guardiola, del PP, convocó elecciones anticipadas tras no poder aprobar el presupuesto regional al negarse Vox a respaldarlo.

El PP obtuvo 29 escaños, uno más que en 2023, pero a cuatro de la mayoría, mientras que Vox subió de cinco a 11 escaños, dejando de nuevo a los conservadores dependiendo del apoyo de la extrema derecha para gobernar.

El PSOE cayó de 28 a 18 escaños en uno de sus bastiones históricos. Días antes, el partido había pedido disculpas por sus fallos en la gestión de las denuncias de acoso sexual, lo que provocó las críticas de los socios de coalición y de la oposición.

Las elecciones del domingo amplían el giro a la derecha en Extremadura, que comenzó en 2023, y el bloque combinado PP-Vox ha obtenido ahora algo más del 60% de los votos. (Información de Jesús Calero; edición de Andrei Khalip y Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)