El auge del almacenamiento de energía refuerza las perspectivas del litio

Por Amy Lv y Tony Munroe

PEKÍN/SINGAPUR, 5 ene (Reuters) - El auge del almacenamiento de baterías ha reforzado las perspectivas de la demanda de litio en 2026, lo que anticipa un cambio acelerado en un sector que sufre un exceso de oferta.

El mercado del litio ha estado lidiando con la sobreoferta desde el segundo semestre de 2022, ya que la demanda no ha podido seguir el ritmo de la creciente oferta impulsada por un furioso aumento de los precios ese año, provocado por el auge de las baterías de vehículos eléctricos. Pero las reformas del sector eléctrico chino contribuyeron a impulsar la demanda de litio, que se usa en baterías para el almacenamiento de sistemas eléctricos más fuerte de lo esperado en el segundo semestre de 2025, lo que respalda una visión cautamente optimista de las perspectivas para el año.

El auge de la construcción de centros de datos en China y en todo el mundo también ha impulsado la demanda de litio para almacenamiento de energía, dijo Jinyi Su, analista de la consultora Fubao de Wuxi, quien añadió que el rápido crecimiento para almacenamiento de energía en el segundo semestre de 2025 ha superado las expectativas.

"Es probable que el almacenamiento de energía cambie las reglas del juego del litio, mejorando sus fundamentos, pero un precio demasiado alto podría socavar la economía del almacenamiento de energía, manteniendo los precios a raya", agregó Su.

Los sistemas de almacenamiento de baterías se han convertido en la exportación de tecnologías limpias más lucrativa de China, con casi 66.000 millones de dólares en ventas durante los 10 primeros meses de 2025, seguidos de unos 54.000 millones de dólares en exportaciones de vehículos eléctricos.

Morgan Stanley prevé un déficit de 80.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2026, mientras que UBS estimó un déficit de 22.000 toneladas, frente a un superávit previsto de 61.000 toneladas en 2025. Otros tres analistas chinos dijeron que esperan un superávit del mercado del litio más estrecho este año.

La demanda mundial de litio crecerá entre un 17% y un 30% en 2026, mientras que se espera que la oferta aumente entre un 19% y un 34%, según una serie de previsiones de cuatro analistas, que no quisieron ser mencionados porque no están autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Los analistas prevén una horquilla de precios de 80.000 a 200.000 yuanes (11.432 a 28.580 dólares) por tonelada en 2026, frente a los 58.400 a 134.500 yuanes de 2025.

¿PUNTO DE INFLEXIÓN?

Los precios del litio siguieron cayendo en la primera mitad de 2025, alcanzando un mínimo anual de 58.400 yuanes el 23 de junio, reduciendo los márgenes y los precios de las acciones de los mineros y obligando a algunos a frenar la producción.

Pero la promesa de Pekín en julio de tomar medidas contra el exceso de capacidad en varios sectores, incluido el del litio, y la interrupción en agosto de la producción en la mina de Jianxiawo del gigante chino de las baterías CATL, que representa alrededor del 3% de la oferta mundial, provocaron una subida de los precios mundiales.

Los precios del carbonato de litio en la Bolsa de Futuros de Cantón se dispararon un 130% desde el mínimo de este año hasta su máximo desde noviembre de 2023, de 134.500 yuanes por tonelada el 29 de diciembre. Los precios al contado evaluados por el proveedor de información Fastmarkets subieron un 108% en el mismo periodo.

Se espera que la demanda de litio para el almacenamiento de energía crezca un 55% en 2026, tras un salto del 71% en 2025, según un cálculo de Reuters basado en datos de UBS.

La correduría Guotai Junan prevé que la demanda equivalente de carbonato de litio para el almacenamiento de energía represente el 31% del consumo total en 2026, frente al 23% en 2025, lo que iría en detrimento de la cuota de mercado dominada por las baterías de los vehículos eléctricos.

Pero una migración más rápida de lo previsto a la tecnología de baterías de iones de sodio para los sistemas de almacenamiento, así como la ralentización de las ventas de vehículos eléctricos, podrían reducir la demanda, mientras que el crecimiento de la oferta limitará el alza de los precios, según los analistas.

En diciembre, el director de la asociación china de automóviles había advertido de un desplome de la demanda de baterías de litio en el primer trimestre, en parte por la caída prevista de las ventas de vehículos eléctricos a medida que se eliminen los incentivos fiscales.

(US$1 = 6,9980 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Tony Munroe. Información adicional de Eric Onstad. Edición de Jane Merriman)