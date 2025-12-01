El Augsburgo despide a su entrenador tras solo cinco meses

El Augsburgo de Alemania anunció el lunes el despido de su entrenador Sandro Wagner, exadjunto del seleccionador alemán Julian Nagelsmann, tras solo cinco meses en el puesto.

El Augsburgo, decimocuarto clasificado en la Bundesliga, con solo 10 puntos en doce partidos, indicó en un comunicado que la decisión se había tomado "de común acuerdo" con el técnico de 38 años, pese a un contrato que en teoría debía durar hasta 2028.

Bajo las órdenes de Wagner, el equipo ha realizado su peor inicio de temporada desde 2011, año en el que protagonizaba su ascenso a la primera división alemana.

Con 27 goles encajados en 12 partidos, el equipo cuenta con la peor defensa de la Bundesliga.

