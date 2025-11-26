El aumento del gasto en Alemania sienta las bases de la recuperación, según el FMI

Por María Martínez

La histórica reforma de las normas fiscales en Alemania a principios de año ha sentado las bases para la recuperación económica, pero las perspectivas a medio plazo siguen siendo limitadas, dijo el miércoles el Fondo Monetario Internacional en un informe.

Alemania fue el único miembro de las economías avanzadas del G7 que no creció en los dos últimos años, y este año solo se espera un modesto crecimiento del 0,2%, según las previsiones del FMI.

Se espera que los planes del nuevo Gobierno alemán de aumentar drásticamente el gasto en infraestructuras y defensa apunten el crecimiento, impulsado por una aceleración gradual de la inversión y el consumo internos, según el FMI, que prevé un crecimiento real del PIB de alrededor del 1,0% en 2026 y del 1,5% en 2027.

Se prevé que el déficit se amplíe hasta aproximadamente el 4% del PIB en 2027 y que la deuda aumente hasta alrededor del 68% del PIB en 2027, todavía la más baja entre las economías del G7.

A pesar del impulso fiscal, las perspectivas a medio plazo siguen limitadas por el rápido envejecimiento de la población y el escaso crecimiento de la productividad, según el informe.

Los economistas señalan que el margen fiscal disponible debe utilizarse juiciosamente para impulsar la capacidad productiva de la economía a largo plazo y complementarse con reformas estructurales favorables al crecimiento.

Estas reformas podrían incluir medidas para fomentar la innovación y la digitalización, reducir la burocracia, reducir las limitaciones de la oferta de mano de obra e intensificar la integración económica europea.