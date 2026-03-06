El aumento del precio del petróleo no está perjudicando al "buen lugar" del bce, dice sleijpen

Por Balazs Koranyi y Bart H. Meijer

ÁMSTERDAM, 6 mar (Reuters) -

El aumento de los precios de la energía esta semana aún no es suficiente para cambiar la política monetaria del Banco Central Europeo, que actualmente ‌se encuentra en un "buen lugar", y el ‌banco puede, ⁠en cualquier caso, tolerar un pequeño exceso de su objetivo de inflación, según ha declarado el gobernador del banco central neerlandés, Olaf Sleijpen.

El BCE ha aprendido la lección de la subida de la inflación de 2021-2022, pero debe tener cuidado de no ​establecer demasiados paralelismos ⁠con la situación actual, ⁠ya que la crisis energética relacionada con la guerra de Irán es fundamentalmente diferente, declaró Sleijpen a Reuters en una entrevista.

Los precios del petróleo ​y el gas se dispararon esta semana debido a que la guerra en Oriente Medio interrumpió el suministro, lo que aumentó las expectativas de ‌inflación y suscitó algunos temores de que el BCE tenga que endurecer su política monetaria ​para evitar que el crecimiento de los precios sea demasiado alto ​y se afiance en ese nivel.

"Aunque ya no utilizaría las palabras nirvana o Ricitos de Oro, no he cambiado drásticamente mi opinión sobre dónde nos encontramos, que sigue siendo un buen lugar", dijo Sleijpen. Antes de que estallara la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán la semana pasada, había calificado el entorno actual de baja inflación, tipos neutrales y crecimiento respetable como el nirvana de un banquero central.

"Sigo estando en un buen lugar (...), pero todo depende de cómo se desarrolle este ​conflicto", dijo.

Incluso si la política monetaria no cambia en la reunión del 19 de marzo, el BCE debería debatir el análisis de sensibilidad en torno a sus nuevas proyecciones o considerar escenarios alternativos, argumentó.

SE PUEDE TOLERAR UN ⁠PEQUEÑO EXCESO

Sleijpen también dijo que el BCE podría tolerar un rebasamiento modesto y temporal de su objetivo de inflación del 2%, al igual que ha tolerado cifras por debajo del 2% ‌en los últimos meses.

"Debemos ser coherentes y somos simétricos", afirmó. "No damos más importancia al rebasamiento por debajo ni por encima del objetivo".

Las expectativas del mercado han sido volátiles esta semana, pero los inversores ven ahora una probabilidad del 50% de que el BCE tenga que subir los tipos de interés antes de finales de año para contener las presiones sobre los precios.

Los economistas siguen tratando de modelar cómo podría afectar a los precios de la zona euro la reciente subida del precio del petróleo. Las primeras estimaciones apuntan a que los precios persistentemente altos de la energía podrían elevar la inflación hasta alrededor del 2,5%.

El riesgo es que ‌ese aumento se consolide a medida que las empresas comiencen a ajustar sus mecanismos de fijación de precios y salarios, perpetuando la alta inflación.

Estos temores se ⁠ven alimentados por la experiencia de 2021/2022, cuando los bancos centrales de todo el mundo consideraron que las subidas de precios eran transitorias ‌y reaccionaron tarde, lo que permitió que la inflación alcanzara niveles de dos dígitos, los más altos en décadas.

Sleijpen dijo que ese ⁠episodio sirvió de lección para el BCE, pero que las comparaciones no son válidas, ya que el entorno ⁠es diferente, sobre todo porque las políticas monetarias y fiscales ya son más restrictivas.

"Una de las lecciones de ese periodo es que debemos ser conscientes de los riesgos que entrañan las perturbaciones del lado de la oferta", afirmó.

"Son difíciles de gestionar desde el punto de vista de la política monetaria y pueden tener un impacto en la dinámica inflacionista en un momento dado, en el que el banco central tiene que reaccionar. Esta es una lección importante."

CONFIANZA ‌EN EL LIDERAZGO DE LA FED

Sleijpen también rechazó los argumentos de ​que el BCE debería revisar su dependencia de su homólogo estadounidense, dada la imprevisibilidad de la política económica de Washington.

Los bancos centrales de todo el mundo dependen de la Reserva Federal de EEUU para proporcionar liquidez en dólares en tiempos de crisis y Sleijpen afirmó que no tenía ninguna duda sobre el compromiso de la Fed con dicha facilidad.

Para ver las preguntas y respuestas ‌de esta entrevista, haga clic aquí. (Información de Balazs Koranyi y Bart H. Meijer; edición de Susan Fenton; edición en español de Jorge Ollero Castela)