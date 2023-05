El australiano Jack Miller domina el día de ensayos de MotoGP en Le Mans

El australiano Jack Miller (KTM) firmó el viernes el mejor tiempo combinado de las dos sesiones de ensayos del Gran Premio de Francia, quinta manga de la temporada de MotoGP, mientras que el francés Fabio Quartararo decepcionó y tendrá que pasar por la repesca de la sesión de clasificación.

El vigente campeón mundial, el italiano Francesco Bagnaia, consiguió su plaza en el 'Top 10' firmando en el último momento el noveno mejor crono de la segunda sesión, el viernes.

Como en Jerez hace dos semanas, Quartararo, autor del duodécimo mejor tiempo, no se sintió cómodo con su Yamaha. Tendrá que realizar uno de los dos mejores cronos de la Q1 el sábado para poder acceder a la sesión de clasificación final y poder luchar por la 'pole position'.

"Tenemos los mismos problemas, no sabemos por qué tenemos tantos, no encontramos solución. No consigue describir las dificultades, nos faltan cosas un poco por todas partes", admitió Quartararo.

Jack Miller, ganador en Le Mans en 2021 y segundo en 2022, dominó el viernes por delante del español Aleix Espargaró (Aprilia) y del italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46). El español Jorge Martín (Ducati-Pramac) fue cuarto.

El también español Maverick Viñales fue sexto a los mandos de la segunda Aprilia oficial.

Otro español, Marc Márquez (Honda), efectúa su vuelta a las pistas después de una lesión sufrida a finales de marzo en la apertura de la temporada en Portugal. Terminó con el octavo mejor tiempo.

El piloto catalán se cayó dos veces, pero sin lesionarse esta vez.

"Estoy muy contento con mi jornada, aunque es verdad que tuve dos caídas. Podría haber evitado la primera, pero estaba atacando para asegurar mi lugar en la Q2 en la segunda. El equipo ha hecho un buen trabajo", celebró Marc Márquez.

- Clasificación combinada de las dos sesiones de ensayos clasificatorios del GP de Francia en MotoGP disputadas el viernes en el circuito de Le Mans (4,185 km):

1. Jack Miller (AUS/KTM) en 1:30.950

2. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) a 0.119

3. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) a 0.200

4. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) a 0.285

5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) a 0.326

6. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) a 0.392

7. Brad Binder (RSA/KTM) a 0.402

8. Marc Márquez (ESP/Honda) a 0.482

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.517

10. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) a 0.558

11. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) a 0.561

12. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) a 0.700

...

Nb/jld/dr

AFP