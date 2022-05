El australiano Stubblety-Cook bate el récord del mundo en los 200 m braza

El campeón olímpico de 200 metros braza Zac Stubblety-Cook estableció un nuevo récord mundial el jueves durante los campeonatos de Australia de natación, logrando un tiempo de 2 minutos 5 segundos 95 centésimas.

El nadador de 23 años superó con creces el récord precedente, establecido en 2 min 6 s 12 cent por el ruso Anton Chupkov durante los Mundiales de 2019.

"Solo he intentado nadar rápido, pero no creía haber ido tan rápido. No puedo creerlo, para ser sincero, pero estoy muy feliz", reaccionó.

Stubblety-Cook se impuso durante los Juegos Olímpicos de Tokio-2021 con 2 min 6 s 38 cent, por delante del neerlandés Arno Kamminga.

"El año pasado, di todo lo que tenía y logré ese resultado (el oro olímpico) pero este año hay mucha menos presión y evidentemente, es agradable no tener esa presión y estoy muy contento", añadió.

El australiano será el gran favorito en los Mundiales de Budapest (17 de junio al 3 de julio) y en los Juegos de la Mancomunidad de Naciones (28 de julio al 8 de agosto).

"El principal objetivo es París (Juegos Olímpicos-2024) y pase lo que pase hasta entonces solo voy a disfrutar nadando", declaró.

Al ser preguntado sobre si había nadado la carrera perfecta, el australiano respondió: "Creo que siempre se puede mejorar".

Dif/dam