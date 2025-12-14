El autor del ataque contra soldados de EE. UU. en Siria pertenecía a las fuerzas de seguridad

El hombre que mató el sábado a tres estadounidenses en Siria formaba parte de las fuerzas de seguridad del país, informó el domingo a AFP un responsable de seguridad sirio, quien añadió que 11 miembros de estas fuerzas fueron detenidos.

Dos soldados y un civil estadounidenses murieron el sábado en la región desértica de Palmira durante una misión, según el Pentágono.

El autor del ataque, que fue abatido, "era miembro de las fuerzas de la Seguridad General dependientes del Ministerio del Interior desde hacía más de diez meses y había estado destinado en varias ciudades antes de ser trasladado a Palmira", indicó este responsable, bajo condición de anonimato.

"Once miembros de las fuerzas de la Seguridad General fueron detenidos y llevados a interrogatorio tras el ataque", añadió.

Washington afirmó que los estadounidenses habían muerto tras una "emboscada de un francotirador" del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que en el pasado había controlado la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria.

Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en este atentado, según el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró desde la Casa Blanca que "tomará represalias" contra los responsables.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, condenó el ataque "terrorista" en una publicación en X.