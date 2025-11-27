El autor del atentado contra Juan Pablo II, alejado en Turquía del papa León XIV

El autor del atentado contra el papa Juan Pablo II en 1981, Mehmet Ali Agca, tuvo que dejar la ciudad de Iznik (noroeste) donde es esperado el viernes el papa León XIV en el segundo día de su viaje a Turquía, informaron el jueves por la noche medios turcos.

El hombre, ciudadano turco, que esperaba encontrarse con el papa "dos o tres minutos", como dijo todo el día a los medios locales, fue escoltado fuera de la ciudad antes de la llegada del soberano pontífice.

Según la agencia DHA, "Mehmet Ali Agca dijo que le pidieron irse", pero varios sitios de informaciones y la cadena de televisión privada Halk TV, cercana a la oposición, aseguran que fue escoltado por la policía hasta Estambul.

En mayo de 1981, Mehmet Ali Agca disparó varias veces al papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, hiriéndolo gravemente.

Condenado a prisión perpetua en Italia, terminó finalmente su pena en Ankara, Turquía, y tras 29 años de cárcel fue liberado en enero de 2010.

En diciembre de 1983, recibió la visita y el perdón de Juan Pablo II en prisión y se arrepintió, sin esclarecer nunca las razones de su acto.

A los medios turcos dijo este jueves en Iznik, que deseaba "dar la bienvenida al papa" León. "Espero que podremos sentarnos y hablar en Iznik, o en Estambul, durante dos o tres minutos", agregó.

El viernes el papa irá a Iznik, la antigua Nicea.

Allí se celebrará el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, que reunió en el año 325 a unos 300 obispos del Imperio Romano, un momento considerado fundacional para el cristianismo.

