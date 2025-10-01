El avance de la inflación en la eurozona refuerza la postura del BCE de mantener los tipos

Por Balazs Koranyi

FRÁNCFORT, 1 oct (Reuters) -

La inflación de la zona euro se aceleró el mes pasado gracias a la subida de los precios de los servicios y al menor descenso de los costes energéticos, lo que probablemente refuerce las apuestas a favor de que el BCE mantenga los tipos de interés durante algún tiempo.

La inflación en los 20 países que comparten el euro subió al 2,2% en septiembre desde el 2,0% de agosto, en línea con las expectativas de una encuesta de Reuters entre economistas.

La inflación subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y los carburantes, se mantuvo en el 2,3%, a pesar del repunte de la inflación de los servicios, según los nuevos datos de Eurostat publicados el miércoles.

BCE NO LE PREOCUPA EL REPUNTE

Aunque el Banco Central Europeo se ha pasado los últimos cuatro años luchando contra una inflación excesiva, es poco probable que este repunte preocupe demasiado a sus dirigentes, ya que las tendencias económicas generales parecen indicar que se trata de un repunte temporal y que las cifras podrían volver pronto al objetivo del 2% del BCE, para luego situarse por debajo.

"Tal y como podemos modelar el futuro, los riesgos para la inflación parecen bastante contenidos en ambas direcciones", dijo el martes la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Con los tipos de interés oficiales ahora en el 2%, estamos bien situados para responder si los riesgos para la inflación cambian, o si surgen nuevos 'shocks' que amenacen nuestro objetivo. Aun así, es probable que algunos responsables de política monetaria utilicen la cifra de septiembre como argumento en contra de una mayor relajación de los tipos, y es casi seguro que el banco los mantenga por tercera vez consecutiva en su reunión del 30 de octubre. Los inversores financieros se sienten tan cómodos con estas perspectivas que valoran en solo un 10% la posibilidad de que se produzca otra bajada de tipos este mismo año y solo ven un 30% de probabilidades de que se produzca a mediados de 2026. ¿Inflación demasiado baja? En lugar de temer un nuevo episodio de precios desbocados, a algunos responsables del BCE les preocupa que la inflación sea demasiado baja. El BCE considera que la tasa de inflación se situará en el 1,7% el próximo año y se mantendrá por debajo del objetivo durante seis trimestres consecutivos, un periodo lo suficientemente largo como para que los minoristas y los empresarios cambien las de precios y salarios. Si esto ocurriera, argumentan algunos responsables de política monetaria, el bajo crecimiento de los precios podría afianzarse, de forma muy parecida a la década anterior a la pandemia, cuando el BCE fue incapaz de volver al objetivo, a pesar de recortar los tipos por debajo de cero e imprimir billones de euros para estimular el crecimiento. Su argumento se ve reforzado por las débiles cifras de la industria, la inversión y el consumo de los hogares, que apuntan a una mayor ralentización de una economía también lastrada por los aranceles estadounidenses. Los más partidarios de la línea dura del BCE, que parecen tener la mayoría por ahora, argumentan que el riesgo de subestimación está contenido, ya que la economía está demostrando ser resistente a las luchas comerciales, la industria se está recuperando, el empleo es sólido y el aumento del gasto en defensa reforzará el crecimiento. Se necesitará tiempo para que el panorama se aclare, lo que podría significar que el BCE se esperará antes de volver a modificar los tipos, después de haberlos bajado 2 puntos porcentuales completos hasta junio. (Información de Balazs Koranyi; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)