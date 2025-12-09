El avance de la milicia sudanesa podría causar un nuevo éxodo de refugiados, según el jefe de ACNUR

Por Emma Farge

GINEBRA, 9 dic (Reuters) -

Los avances de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán podrían desencadenar otro éxodo a través de las fronteras del país, según dijo a Reuters el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron la ciudad de El Fasher, en Darfur, a finales de octubre, en uno de sus mayores avances en los dos años y medio de guerra con el ejército sudanés. Este mes, los avances han continuado hacia el este, en la región de Kordofán, y se han apoderado del mayor yacimiento petrolífero del país.

La mayoría de las aproximadamente 40.000 personas que, según las Naciones Unidas, se han visto desplazadas por los últimos episodios de violencia en Kordofán —región que comprende tres estados en el centro y el sur de Sudán— han buscado refugio dentro del país, dijo Grandi, pero eso podría cambiar si la violencia se extiende a una gran ciudad como El Obeid.

"Si la guerra la tomara, no necesariamente, pero sí la envolviera, estoy seguro de que veríamos más éxodos", dijo Grandi en una entrevista desde Puerto Sudán a última hora del lunes.

"Tenemos que permanecer (...) muy alerta en los países vecinos por si esto ocurre", añadió.

MILLONES DE PERSONAS SIN HOGAR

La guerra ya ha desarraigado a casi 12 millones de personas, de las cuales 4,3 millones han huido a través de las fronteras hacia Chad, Sudán del Sur y otros lugares, en la mayor crisis de desplazados del mundo. Sin embargo, algunos han regresado a la capital, Jartum, que ahora vuelve a estar bajo control del ejército sudanés.

Los trabajadores humanitarios carecen de recursos para ayudar a los que huyen, muchos de los cuales han sido violados, robados o han perdido a un ser querido a causa de la violencia, dijo Grandi, que se reunió con supervivientes que huyeron de las matanzas masivas en El Fasher.

"Apenas estamos respondiendo", dijo Grandi, refiriéndose al plan de respuesta para Sudán, que solo cuenta con un tercio de los fondos, en gran parte debido a los recortes de los donantes occidentales. ACNUR carece de recursos para reubicar a los refugiados sudaneses de una zona inestable a lo largo de la frontera con Chad, dijo.

FAMILIAS DESGARRADAS POR EL CONFLICTO

La mayoría de quienes recorrieron cientos de kilómetros desde y Kordofán hasta el campamento sudanés de al-Dabba, a orillas del Nilo, al norte de Jartum —que Grandi visitó la semana pasada—, son mujeres y niños. Sus maridos e hijos fueron asesinados o reclutados por el camino.

Algunas madres dijeron que disfrazaron a sus hijos de niñas para protegerlos de ser secuestrados por los combatientes, dijo Grandi.

"Incluso huir es difícil porque las milicias detienen continuamente a la gente", dijo.

Grandi comenzó su carrera en ACNUR en Jartum en la década de 1980, cuando Sudán acogía a refugiados de otras guerras africanas. Se encuentra en su último viaje como jefe de ACNUR antes de que termine su mandato este mes. Aún no se ha nombrado a su sucesor entre más de una decena de candidatos. (Información de Emma Farge; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)