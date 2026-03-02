El avance ruso en Ucrania se ralentiza hasta alcanzar su nivel más bajo en casi dos años, según análisis de AFP

El ejército ruso registró en febrero su avance más lento en la línea del frente en Ucrania en casi dos años, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), mientras que las tropas de Kiev lograron varios avances localizados.

El mes pasado, el ejército ruso avanzó 123 km², es decir, el menor avance desde abril de 2024, cuando tomó 99 km².

Esa cifra excluye los avances reivindicados por el lado ruso pero no confirmados ni negados por el ISW, que trabaja con el Critical Threats Project, otro centro de estudios estadounidense especializado en el estudio de los conflictos.