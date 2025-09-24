El avión de una ministra española sufre una perturbación del GPS cerca de Kaliningrado

(Añade detalles a partir del segundo párrafo)

MADRID, 24 sep

Un avión militar español que llevaba a bordo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sufrió una "perturbación" del GPS el miércoles por la mañana mientras sobrevolaba el enclave ruso de Kaliningrado Lituania, informó el ministerio.

Además de Robles, en el avión viajaban familiares de aviadores españoles que forman parte de la nueva

misión de defensa aérea

de la OTAN en su flanco oriental, lanzada a principios de mes después de que Polonia derribara drones que habían violado su espacio aéreo.

El contingente español, conocido como la misión Vilkas, que significa "lobo" en lituano, interceptó la semana pasada ocho aviones rusos que sobrevolaban el mar Báltico, según informó el Ministerio de Defensa español en un comunicado el miércoles.

Robles tenía previsto mantener una reunión bilateral con su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, durante una visita a la base aérea de Siauliai el miércoles por la mañana, según la agenda del Gobierno español.

El incidente sucede después de otro en el que el sistema GPS de un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió interferencias mientras se dirigía a Bulgaria el 31 de agosto.

Un portavoz de la UE dijo que las autoridades búlgaras

sospechaban

que el incidente se debía a interferencias de Rusia.

Estonia y la vecina Finlandia también han culpado anteriormente a Rusia de interferir los dispositivos de navegación GPS en el espacio aéreo de la región. Rusia ha negado haber interferido en las redes de comunicaciones y satélites.

La mayoría de los aviones modernos disponen de diversos sensores y fuentes para determinar su posición, además del GPS, lo que significa que pueden volar si hay interferencias.

Un comandante a bordo del avión español dijo a los periodistas que viajaban con Robles que este tipo de incidentes son habituales cuando se vuela cerca de Kaliningrado, tanto para aviones civiles como militares, y que el avión español también podía navegar utilizando satélites militares. (Información de Inti Landauro y Emma Pinedo; redacción de Charlie Devereux; edición de Aislinn Laing; edición en español de Jorge Ollero Castela)