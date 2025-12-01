El Ayuntamiento convoca un minuto de silencio para mostrar su "máxima repulsa" tras el asesinato de una mujer

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha convocado este lunes un minuto de silencio para mostrar su "consternación y máxima repulsa" tras el asesinato de una mujer, que investigan como presunta violencia de género, tras recibir varias puñaladas en su casa de la localidad.

El Consistorio ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos de esta vecina fallecida y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio este lunes, a las 12 horas, en la Plaza Mayor junto al Ayuntamiento, según ha informado en un comunicado.

Además, en señal de duelo tendrá las banderas de la Casa Consistorial a media asta durante el día de hoy. "Con este acto queremos rechazar y condenar todas las formas de violencia que, en sus múltiples manifestaciones, se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo. La violencia es una grave violación de los Derechos Humanos y la mayor muestra de discriminación contra las mujeres, un comportamiento que siempre es injustificado", ha señalado.

"Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se recuerda a las víctimas de violencia de género que pueden acudir al Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género", han trasladado.