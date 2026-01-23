El balance de muertos del incendio de un centro comercial en Pakistán sube a 67

Al menos 67 personas murieron en el incendio que arrasó un centro comercial el 17 de enero en la mayor ciudad de Pakistán, según un nuevo balance difundido este viernes por un portavoz del gobierno local.

Los investigadores aún no comunicaron la causa de la emergencia, seis días después de que las llamas destruyeran el edificio de tres plantas Gul Plaza en Karachi.

"Se terminaron las autopsias de 67 cadáveres", afirmó el vocero, quien prefirió no ser identificado.

También "se confirmó la identidad de ocho personas mediante análisis de ADN", añadió.

Los familiares de los desaparecidos criticaron la lentitud de las operaciones de rescate, y más de 50 de ellas proporcionaron muestras de material genético con la esperanza de encontrar a sus allegados.

Los incendios son comunes en los mercados y fábricas de Karachi, una megalópolis que supera los 20 millones de habitantes y es conocida por su deficiente infraestructura.

Pero un incendio de tal magnitud es poco habitual y el gobierno provincial ya estaba tomando medidas para garantizar que se siguieran los procedimientos de seguridad contra el fuego en los centros comerciales y mercados, precisó el portavoz.