El balance de muertos por las inundaciones y los aludes en Indonesia sube a 19

El balance de muertos por las inundaciones y los aludes en la turística isla indonesia de Sumatra ascendió a 19, informaron este jueves los servicios de rescate, que buscan a decenas de desaparecidos.

Lluvias inclementes han afectado durante los últimos días el norte de esa isla, famosa por su megadiversidad, anegando varios distritos de la provincia.

"En total, en todos los lugares afectados, han fallecido 19 personas", dijo a la AFP Emy Freezer, funcionario de la agencia nacional de búsqueda y rescate, citando datos del miércoles por la noche.

Añadió que al menos 24 personas fueron dadas por desaparecidas en seis localidades.

El acceso por carretera a las zonas afectadas está cortado, al igual que los servicios de telecomunicaciones y electricidad, dijo Emy.

Las fuertes lluvias caídas en los últimos días en la vecina provincia de Aceh también causaron inundaciones y deslizamientos, lo que obligó a evacuar a cerca de 1.500 personas, según la agencia local de desastres.

La oficina de Meteorología, Climatología y Geofísica advirtió que el miércoles se había formado un ciclón denominado Senyar, que podría generar más condiciones meteorológicas extremas a la región en los próximos días.

La temporada anual del monzón, que suele durar entre junio y septiembre, suele traer consigo fuertes precipitaciones que provocan riadas, inundaciones repentinas y enfermedades transmitidas por el agua.

El cambio climático ha afectado los patrones de esas tormentas, incluidas su duración e intensidad.

