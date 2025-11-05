LA NACION

El Ballet Nacional llega a Brujas (Bélgica) con el espectáculo 'Afanador'

El Ballet Nacional llega a Brujas (Bélgica) con el espectáculo 'Afanador'

El Ballet Nacional llega a Brujas (Bélgica) con el espectáculo 'Afanador'
MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) -

El Ballet Nacional de España, que continúa su gira europea con 'Afanador', pasará por el Festival Europalia en la ciudad belga de Brujas. La 30.ª edición de Europalia estará dedicada exclusivamente a España con Francisco de Goya como figura central y poniendo en valor la riqueza cultural de España a través del arte.

'Afanador' se estrenó en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, fue el pistoletazo de salida de una larga cosecha de giras y éxitos, entre los que destacan los cinco galardones en los Premios Max, dos premios Thalía o las actuaciones en el Teatro Real (Madrid), Les Arts (Valencia) o el Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

En esta nueva temporada 25-26, 'Afanador' pasa por los escenarios de Austria (St. Pölten), Francia (Grenable, Cannes, Aix-en-Provence y París), Alemania (Ludwigsburg) y España (Santander y Pamplona).

La obra muestra la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco a través del lenguaje de la danza, y anima al espectador a descubrir un universo construido desde la fascinación y el deseo. Los trabajos del artista colombiano Afanador, 'Ángel gitano' y 'Mil Besos', son el punto de partida para crear este espectáculo en el que la danza española se une a la danza contemporánea.

"Afanador es un ejemplo de que el diálogo entre diferentes disciplinas artísticas sale ganando cuando se hace sin prejuicios y de que la danza española siempre saldrá ganando de este intercambio, sin perder su carácter y su esencia", ha explicado Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, en una nota de prensa del INAEM.

