El Ballet Nacional llega a Brujas (Bélgica) con el espectáculo 'Afanador'

El Ballet Nacional de España, que continúa su gira europea con 'Afanador', pasará por el Festival Europalia en la ciudad belga de Brujas. La 30.ª edición de Europalia estará dedicada exclusivamente a España con Francisco de Goya como figura central y poniendo en valor la riqueza cultural de España a través del arte.

'Afanador' se estrenó en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, fue el pistoletazo de salida de una larga cosecha de giras y éxitos, entre los que destacan los cinco galardones en los Premios Max, dos premios Thalía o las actuaciones en el Teatro Real (Madrid), Les Arts (Valencia) o el Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

En esta nueva temporada 25-26, 'Afanador' pasa por los escenarios de Austria (St. Pölten), Francia (Grenable, Cannes, Aix-en-Provence y París), Alemania (Ludwigsburg) y España (Santander y Pamplona).

La obra muestra la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco a través del lenguaje de la danza, y anima al espectador a descubrir un universo construido desde la fascinación y el deseo. Los trabajos del artista colombiano Afanador, 'Ángel gitano' y 'Mil Besos', son el punto de partida para crear este espectáculo en el que la danza española se une a la danza contemporánea.

"Afanador es un ejemplo de que el diálogo entre diferentes disciplinas artísticas sale ganando cuando se hace sin prejuicios y de que la danza española siempre saldrá ganando de este intercambio, sin perder su carácter y su esencia", ha explicado Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, en una nota de prensa del INAEM.