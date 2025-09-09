El banco brasileño Itaú despide a 1000 empleados que teletrabajaban por bajo rendimiento

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El banco brasileño Itaú ha despedido a aproximadamente 1000 empleados de sus sucursales del Centro Tecnológico (CT), CEIC y Faria Lima, las tres ubicadas en São Paulo, por una "baja adhesión al teletrabajo", según denunció el Sindicato dos Bancários. Durante seis meses, el banco monitoreó la productividad de estos trabajadores para sustentar su decisión y observó registros de inactividad en las máquinas corporativas, en algunos casos, de cuatro horas o más.

El sindicato critica la inexistencia de diálogo previo entre la entidad bancaria con sus trabajadores y sindicatos para negociar los despidos y rechaza el criterio que sustenta su decisión, puesto que "no considera la complejidad de la banca remota, posibles fallos técnicos, problemas de salud, sobrecarga y ni siquiera la organización del trabajo en equipo", alegó el director del sindicato y empleado de Itaú, Maikon Azzi.

"Incluso con seis meses de seguimiento, no hubo ningún intento de diálogo por parte del banco, ninguna advertencia, ninguna retroalimentación, ninguna otra señal para una conducta correctiva, y ni siquiera una oportunidad para que los empleados se defendieran", afirmó.

Para el sindicato, el teletrabajo "no puede ser excusa" para profundizar en "un control excesivo, vigilancia abusiva y la falta de respeto a las relaciones laborales" y piden, además, cubrir las vacantes abiertas para evitar sobrecargar aún más a los empleados que permanecen en el banco.