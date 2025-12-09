El banco central australiano señala el riesgo de subida de tipos al terminar su ciclo de relajación

Por Stella Qiu y Wayne Cole

SÍDNEY, 9 dic (Reuters) -

El Banco de la Reserva de Australia descartó el martes una nueva relajación de la política monetaria tras mantener los tipos de interés en el 3,6%, advirtiendo de que la próxima medida podría ser al alza si las presiones inflacionistas resultan persistentes.

Al término de la última reunión de política monetaria del año, la gobernadora Michele Bullock dijo que el consejo no había debatido explícitamente la posibilidad de una subida de tipos, pero sí las circunstancias en las que podría ser necesario volver a subirlos.

"Lo que yo diría en este momento es lo que sabemos ahora mismo, no creo que haya recortes de los tipos de interés en el horizonte, en un futuro previsible", dijo Bullock en la rueda de prensa posterior a la reunión.

"La cuestión es: ¿se trata simplemente de un mantenimiento prolongado a partir de aquí, o existe la posibilidad de una subida de tipos? No podría decir una probabilidad."

Aunque en un principio los mercados interpretaron el comunicado del banco central como más equilibrado y solo se produjeron pequeños movimientos, los comentarios de línea dura de Bullock inyectaban un nuevo ímpetu al dólar australiano,

que subía un 0,3% hasta los US$0,6645. El rendimiento de la deuda pública a tres años

avanzaba 11 puntos básicos hasta el 4,152%, el nivel más alto desde noviembre del año pasado.

Los inversores adelantaron sus apuestas de subidas de tipos para el próximo año, con un 28% de probabilidad para un movimiento en febrero, mientras que en marzo se han acercado al 50%. Se espera un endurecimiento total de 47 puntos básicos el año que viene, equivalente a dos subidas de tipos.

"Los datos recientes señalan que los riesgos para la inflación se han inclinado al alza, pero se necesitará un poco más de tiempo para evaluar la persistencia de las presiones inflacionistas", dijo el Consejo en un comunicado.

"Existen incertidumbres sobre las perspectivas de la actividad económica nacional y la inflación y sobre el grado en que la política monetaria seguirá siendo restrictiva."

(Información de Stella Qiu y Wayne Cole; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)