El banco central chino mantendrá una política acomodaticia mientras persistan los desafíos

PEKÍN, 11 nov (Reuters) -

El banco central de China afirmó el martes que mantendrá una política monetaria "adecuadamente flexible" y una liquidez abundante, al tiempo que mejorará la transmisión de sus políticas, en un momento en que la economía aún se enfrenta a riesgos y desafíos.

El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) mantendrá la liquidez abundante, mantendrá los precios en niveles razonables y reducirá los costes del pasivo bancario y de la financiación social, dijo en su informe de aplicación de la política monetaria del tercer trimestre.

China publicará esta semana los datos de crédito de octubre y el viernes otros indicadores de la actividad económica, como las ventas minoristas, la producción industrial y la inversión.

Se prevé que todas esas cifras sean más débiles que las de septiembre, lo que confirmaría datos anteriores que sugerían que la economía ha perdido algo de impulso en un contexto de persistente debilidad de la demanda interna y los aranceles estadounidenses.

El PBOC dijo que ajustará las políticas anticíclicas y transcíclicas en respuesta a los cambios en la situación económica y financiera, y supervisará los cambios en las políticas monetarias de los principales bancos centrales extranjeros.

No dio más detalles.

"Actualmente existen muchas inestabilidades e incertidumbres externas, y el orden económico y comercial internacional se enfrenta a graves desafíos", dijo el banco central.

"El impulso del crecimiento económico mundial es insuficiente, las principales economías están mostrando resultados divergentes, y la economía de China aún se enfrenta a numerosos riesgos y desafíos", añadió.

El banco central mantendrá una paridad razonable entre los distintos tipos de interés, incluyendo su tipo de interés oficial y los tipos de mercado, los tipos de depósito de los bancos y los tipos de los préstamos, dijo.

"Mantener una paridad razonable entre los tipos de interés es esencial para la transmisión eficaz de la política monetaria", dijo el banco central.

Las autoridades chinas se han abstenido de aplicar estímulos agresivos este año y han mantenido un firme control sobre la moneda yuan a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos y la prolongada crisis inmobiliaria, que ha lastrado la confianza de los consumidores y las empresas.

El PBOC ha mantenido los tipos de interés estables durante cinco meses, en parte debido a la resistencia de las exportaciones, mientras la segunda economía más grande del mundo ha presionado con fuerza para diversificar sus mercados de exportación y alejarlos de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron a finales del mes pasado recortar sus aranceles y suspender otras medidas durante un año, pero los productos chinos destinados a Estados Unidos aún se enfrentan a fuertes gravámenes y los economistas advierten de que las tensiones comerciales persistirán.

China ha revelado recientemente algunas medidas de ayuda fiscal, pero los analistas siguen divididos sobre si el banco central aplicará nuevas medidas de relajación, como recortes de los tipos de interés, antes de finales de año.

(Información de la Redacción de Pekín y Kevin Yao; edición de Andrew Heavens y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)