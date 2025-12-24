El banco central chino promete mantener estable la tasa de cambio del yuan e impulsar la demanda

BEIJING, 24 dic (Reuters) -

El banco central chino se comprometió a estabilizar las expectativas del mercado y a mantener la tasa de cambio "básicamente estable en un nivel razonable y equilibrado", según se desprende de la lectura de una reunión publicada el miércoles.

El Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China (PBOC) también abogó por equilibrar la oferta y la demanda y mantener la estabilidad en el mercado de capitales.

El PBOC también se comprometió a impulsar un crecimiento económico estable y una recuperación razonable de los precios.

