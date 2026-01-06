El banco central chino se compromete a recortar coeficientes de reserva y tasas de interés en 2026

BEIJING, 6 ene (Reuters) -

El Banco Central de China anunció el martes que recortará el coeficiente de reservas obligatorias y las tasas de interés en 2026 para mantener amplia la liquidez, y que seguirá aplicando una política monetaria adecuadamente expansiva. El banco central dijo que intensificará los ajustes anticíclicos e intercíclicos, impulsará la demanda interna, mejorará la oferta y desactivará los riesgos financieros para apoyar el crecimiento estable, dando al nuevo plan quinquenal un comienzo sólido.

El banco central "hará un uso flexible y eficiente de las múltiples herramientas de política monetaria, como los recortes del coeficiente de reservas obligatorias y de las tasas de interés, mantendrá una amplia liquidez, mantendrá unas condiciones generales de financiación relativamente expansiva y guiará un crecimiento razonable del crédito total, así como una emisión de préstamos equilibrada", dijo en un comunicado publicado en su página web, tras una reunión de trabajo para 2026.

El comentario del banco central se hacía eco de una promesa realizada por sus máximos dirigentes en una reunión celebrada en diciembre.

En diciembre, el banco central mantuvo sin cambios las tasas preferenciales de referencia para préstamos por séptimo mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado.

También mantendría la tasa de cambio del yuan básicamente estable "a un nivel razonable y equilibrado", dijo el banco central. (Reporte de redacción de Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)