El banco central de Australia mantiene los tipos de interés

Por Stella Qiu y Wayne Cole

SÍDNEY, 4 nov (Reuters) -

El Banco de la Reserva de Australia mantuvo el martes el tipo de interés oficial en el 3,60%, tal y como se esperaba, y se mostró prudente a la hora de seguir relajando la política monetaria ante el aumento de la inflación, la firmeza de la demanda de los consumidores y la reactivación del mercado inmobiliario.

Al término de una reunión de política monetaria de dos días, el banco central de Australia dijo que los datos recientes sugerían que las presiones inflacionistas podrían mantenerse en la economía y añadió que actualizaría su opinión a medida que evolucionaran los datos.

Los mercados veían pocas probabilidades de un recorte de tipos esta semana, tras una lectura incómodamente alta de la inflación del tercer trimestre, y ahora apenas ven posibilidades de una relajación de la política monetaria hasta mayo del próximo año. (Información de Stella Qiu; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)