El Banco Central de Australia mantiene los tipos y se muestra prudente sobre la inflación

Por Stella Qiu y Wayne Cole

SÍDNEY, 30 sep (Reuters) -

El de Australia mantuvo el martes el tipo de interés oficial en el 3,60%, tal y como se esperaba, y señaló que los más recientes datos muestran que la inflación podría ser mayor de lo previsto en el tercer trimestre y que las perspectivas económicas siguen siendo inciertas.

Al término de una reunión de política monetaria de dos días, el Banco de la Reserva de Australia dijo que consideraba apropiado mantener la cautela en materia de política monetaria, pero que estaba en buena posición para responder a los acontecimientos internacionales.

Los mercados habían visto escasas posibilidades de una mayor relajación esta semana, tras un sólido informe sobre el PBI del segundo trimestre y una elevada inflación mensual, que abogaban por un ritmo moderado de relajación de la política monetaria.

La probabilidad de una bajada de tipos en la próxima reunión de noviembre es ahora del 40%, frente al 50% anterior a la declaración. El dólar australiano

subía un 0,4%, a US$0,66, mientras que los futuros del bono a tres años

caían 4 puntos, a US$96,40.

"Los datos recientes, aunque parciales y volátiles, indican que la inflación en el trimestre de septiembre puede ser superior a la prevista en el momento de la Declaración de Política Monetaria de agosto", dijo el consejo en un comunicado.

"El consejo juzgó que era apropiado permanecer cauteloso, actualizando su visión de las perspectivas a medida que evolucionen los datos. El consejo sigue atento al elevado nivel de incertidumbre sobre las perspectivas". (Información de Stella Qiu; edición de Sam Holmes; edición en español de Jorge Ollero Castela)