El banco central de australia no ve necesidad de subir los tipos, pero es precavido con la inflación

Por Stella Qiu y Wayne Cole

SÍDNEY, 7 may (Reuters) - La jefa del banco central de Australia afirmó el martes que los tipos de interés se encontraban en el nivel adecuado tras mantenerlos estables por sexto mes consecutivo, pero advirtió de que los riesgos de inflación eran al alza, en una señal de que no es probable que la política monetaria se relaje a corto plazo. Al término de su reunión de dos días sobre política monetaria, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) mantuvo los tipos en el 4,35%, su nivel más alto en 12 años. Sin embargo, no llegó a restablecer el sesgo restrictivo que algunos economistas habían pronosticado después de que la inflación del primer trimestre y el mercado laboral no se enfriaran tanto como se esperaba. En unas declaraciones poco habituales, la gobernadora del Banco de Reserva de Australia, Michele Bullock, dijo que esperaba que la economía no tuviera que "aguantar" unos tipos de interés más altos, pero que el consejo estaba preparado para actuar si la inflación del sector servicios se mantenía obstinadamente alta. Los comentarios a favor de la relajación monetaria sacudieron los mercados financieros, que apostaban por la posibilidad real de una nueva subida de tipos tras la decepcionante cifra de inflación del primer trimestre. El dólar australiano retrocedía un 0,5%, hasta los 0,6587 dólares estadounidenses, mientras que los futuros de los bonos a tres años subían 8 puntos, hasta los 96,06 dólares estadounidenses. Los mercados redujeron las apuestas de una nueva subida este año hasta una probabilidad de sólo el 13% para septiembre, frente al 43% de principios de la jornada. Bullock dijo que el consejo había debatido la subida de los tipos de interés en la reunión, pero consideró que la política monetaria ya era lo suficientemente restrictiva como para devolver la inflación a la banda objetivo del banco del 2-3% a finales de 2025. "Ahora mismo creemos que los tipos están en el nivel adecuado para lograrlo, pero hay riesgos y, en este momento, el consejo no descarta nada", dijo. (Reporte de Stella Qiu y Wayne Cole; edición de Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)