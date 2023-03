El Banco Central de Bolivia pone a disposición los derechos especiales de giro para fortalecer las reservas

El Banco Central de Bolivia ha comunicado la puesta a disposición de los derechos especiales de giro (DEG) como parte de sus reservas internacionales, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de preservar la estabilidad económica de Bolivia y fortalecer la liquidez.

Este anuncio se produce en medio de la crisis que atraviesa el país desde hace unas semanas, con un aluvión de personas en las puertas del banco central para comprar dólares ante la supuesta escasez de la moneda estadounidense con arreglo a la caída de las reservas internacionales.

En concreto, según los datos divulgados en febrero por el organismo central de Bolivia, las reservas se encuentran en los 3.538 millones de dólares (unos 3.340 millones de euros). Esta cifra, según el propio banco, es reflejo de "estabilidad", pero supone una de las cifras más bajas desde 2014, cuando se superaban los 15.000 dólares (14.181 millones de euros).

Así, frente al "ataque especulativo" a la economía de Bolivia, el organismo central ha expresado en un comunicado que estos giros son parte de sus reservas y, en consecuencia, se puede disponer de su uso. No obstante, ha aclarado que esta utilización no constituye un crédito y no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento.

Solución "adecuada"

Sobre este tema se ha pronunciado el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Marcelo Montenegro, quien ha afirmado que desde el Gobierno y desde el banco central se está dando una solución "adecuada" a este problema "puntual" de falta de liquidez.

En una entrevista radiofónica, el titular económico ha asegurado que ninguna persona se ha quedado sin sus dólares y que las colas se han reducido en los últimos días.

"Parte de la población ha actuado por miedo, pero la economía está sólida y los sectores mantienen su actividad normal. El Gobierno ha actuado de forma concreta para suplir con dólares a los bolivianos que se han dejado llevar por los rumores", ha manifestado.

