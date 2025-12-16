El Banco Central de Brasil concluye que la estrategia de mantener las tasas es adecuada

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 16 dic (Reuters) -

El Banco Central de Brasil el martes que había llegado a la "conclusión" de que es apropiado mantener las tasas de interés durante un largo periodo para garantizar que la inflación converja hacia su objetivo, apuntando a una desaceleración del mercado laboral y de la inflación de los servicios.

La redacción marca un cambio en el mensaje de la entidad y coinciden con lo que muchos ven como el trabajo preliminar para el inicio de un ciclo de flexibilización monetaria en el primer trimestre de 2026.

"Al principio, el Copom (Comité de Política Monetaria) debatió si esa tasa era suficiente, luego juzgó que sí lo era y, en esta reunión, concluyó que la estrategia en curso (...) es apropiada", mostraron las minutas de la reunión del 9 y 10 de diciembre.

La semana pasada, las autoridades monetarias mantuvieron la tasa Selic de referencia en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, por cuarta reunión consecutiva. El banco destacó su creciente confianza en la desinflación, señalando que la política monetaria restrictiva ha desempeñado "un papel decisivo". Las autoridades monetarias interrumpieron en julio un agresivo ciclo de alzas de tasas que había añadido 450 puntos básicos al tipo para controlar las presiones inflacionistas.

La mayoría de los economistas encuestados semanalmente por el banco central esperan una primera bajada de tasas en marzo, aunque algunos ven margen para una medida ya en la reunión de enero, a medida que aumentan las señales de enfriamiento económico en la mayor economía de América Latina.

La entidad dijo en las minutas que el mercado laboral sigue muy ajustado, pero está mostrando las primeras señales de una desaceleración. En cuanto a la inflación de los servicios, los responsables de la política monetaria señalaron que también ha bajado levemente, aunque sigue siendo relativamente resistente.

El banco central también dijo que ahora hay menos incertidumbre global en comparación con hace unos meses, citando el final del cierre del Gobierno de Estados Unidos y el progreso en las negociaciones comerciales, mientras que los precios de las materias primas siguen siendo moderados y las condiciones financieras mundiales favorables.

