El Banco Central de Brasil destaca la creciente confianza en la desinflación

BRASILIA, 16 dic (Reuters) -
El Banco Central de Brasil destacó el martes su creciente confianza en el proceso de desinflación, señalando que su política monetaria restrictiva ha desempeñado "un papel decisivo en la desinflación observada".
En las minutas de su reunión de política de los días 9 y 10 de diciembre, en la que mantuvo la tasa de interés Selic sin cambios en el 15% por cuarta vez consecutiva, el banco afirmó que el mercado laboral se encuentra actualmente en un nivel muy ajustado, pero que muestra los primeros signos de desaceleración.
(Reporte de Marcela Ayres; editado en español por Carlos Serrano)
