El Banco Central de Brasil ordena la liquidación extrajudicial de Banco Master

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 18 nov (Reuters) - El Banco Central de Brasil anunció el martes la llamada "liquidación extrajudicial" de Banco Master, lo que supone la paralización efectiva de las operaciones de la entidad mientras el regulador nombra a un liquidador para evaluar las reclamaciones de los acreedores y vender los activos del banco.

La decisión se produce pocas horas después de que un consorcio liderado por el grupo inversor brasileño Fictor e inversores anónimos de los Emiratos Árabes Unidos dijeran que habían acordado comprar el banco.

Master no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En septiembre, el banco central ya había bloqueado la adquisición prevista de Master por parte de su colega BRB, un banco estatal, tras meses evaluando si BRB tenía capacidad suficiente para soportar la nueva estructura de capital.

Master había registrado un rápido crecimiento en los últimos años con una agresiva estrategia de financiación basada en deuda de alto rendimiento vendida a través de plataformas de inversión.

Esos valores se comercializaban como cubiertos por el fondo de seguro de depósitos de Brasil, FGC, que garantiza hasta 250.000 reales (US$46.926,33) por inversor en caso de quiebra de un banco.

Enfrentado a presiones de liquidez, Master necesitaba capital fresco para hacer frente a los próximos vencimientos de esos instrumentos.

Con el banco en liquidación, un administrador designado por el banco central se hará cargo de la gestión y elaborará una lista detallada de los tenedores de deuda del banco. Una vez concluido este proceso, FGC reembolsará a los inversores hasta el límite asegurado.

(1 dólar = 5,3275 reales) (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)