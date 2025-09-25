El Banco Central de Brasil sigue basándose en los datos, según su jefe

BRASILIA, 25 sep (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galipolo, dijo el jueves que las autoridades a cargo de la política monetaria siguen basando sus decisiones en los datos y señaló que el escenario económico se ha desarrollado según lo esperado bajo una política monetaria restrictiva.

En una rueda de prensa posterior a la publicación del informe trimestral de política monetaria del banco, Galipolo añadió que el banco ha repetido lo mucho que le molestan las expectativas de inflación desancladas.

La semana pasada, el banco central mantuvo las tasas de interés en el 15%, el nivel más alto en casi dos décadas. Señaló una "nueva etapa" de pausa prolongada para evaluar los efectos de la política actual. (Reporte de Bernardo Caram y Fernando Cardoso; Editado en Español por Ricardo Figueroa)