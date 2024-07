El banco central de china sorprende volviendo a prestar a tipos más bajos

SHANGHÁI, 25 jul (Reuters) - El banco central de China sorprendió a los mercados por segunda vez esta semana al llevar a cabo el jueves una operación de préstamo no programada a tipos de interés muy bajos, lo que sugiere que las autoridades están tratando de proporcionar un mayor estímulo monetario para apuntalar la economía.

La facilidad de préstamo a medio plazo (MLF, por sus siglas en inglés) se produce después de que el banco central de referencia el lunes, pocos días después de una reunión de altos cargos en la que se habían esbozado otras reformas importantes. El Banco Popular de China emitió 200.000 millones de yuanes (27.500 millones de dólares) en préstamos a un año bajo su MLF al 2,30%, 20 puntos básicos menos que en su anterior préstamo MLF, dijo el banco en un comunicado. El banco central también inyectó 235.100 millones de yuanes en los mercados a través de repos inversos a siete días al 1,70% y afirmó que la inyección de efectivo a través del instrumento a corto plazo tenía como objetivo "mantener unas condiciones de liquidez del sistema bancario razonablemente amplias a final de mes", según el comunicado.

El recorte de tipos del MLF fue "básicamente una reacción a las fuertes caídas del mercado bursátil", afirmó Xing Zhaopeng, estratega jefe para China de ANZ. Los índices de referencia de China

han estado cayendo esta semana.

Los mercados bursátiles chinos reaccionaron negativamente a la noticia el jueves, interpretando la repentina urgencia de las autoridades por conceder préstamos como un indicio de que las presiones deflacionistas y la debilidad de la demanda de consumo son más graves de lo que reflejan los precios de los activos. A principios de mes, China presentó unos datos del PIB más débiles de lo esperado. El índice Hang Seng China Enterprises de Hong Kong, que sigue a las empresas chinas cotizadas en Hong Kong, caía un 1,6%, con lo que las pérdidas sólo este mes ascienden al 5%. Los rendimientos de los bonos soberanos descendían tras conocerse la operación del MLF y el recorte de tipos.

Marco Sun, analista jefe de mercados financieros de MUFG Bank (China), afirmó que el recorte de los tipos de interés oficiales podría reducir el coste de la financiación y liberar liquidez. La inesperada operación del MLF también se debió al vencimiento de una gran cantidad de préstamos MLF, dijo.

Las operaciones rutinarias de préstamo MLF tienen lugar a mediados de cada mes. Las operaciones del banco central de la semana pasada supusieron la retirada de 3.000 millones de yuanes, al tiempo que no se modificaba el tipo de interés.

El total de préstamos pendientes MLF supera los 7 billones de yuanes, de los cuales 4,68 billones vencen este año. La gran cantidad de préstamos que vencen ha suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que el banco central los sustituya por una inyección permanente de efectivo a través de un recorte de los requisitos de reserva de los bancos (RRR).

Xing, de ANZ, dijo que espera que el banco central recorte las RRR en el cuarto trimestre para reemplazar los préstamos MLF pendientes.

Algunos analistas del mercado afirmaron que el recorte de tipos del jueves fue también una reacción a la decisión de los principales bancos de bajar los tipos de depósito. El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) , el Agricultural Bank of China (AgBank) , el China Construction Bank, Bank of China y el Bank of Communications recortaron los tipos de depósito entre 5 y 20 puntos básicos (pb), según declaraciones publicadas en sus sitios web.

"Esto demuestra que el Banco Popular de China quiere ser más complaciente con los bancos a la hora de reducir sus costes de financiación a medio plazo", dijo Gary Ng, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.

"Recortar el MLF a mayor escala puede ayudar a blindar los márgenes de intereses".

Los recortes de tipos también se producen antes de una reunión del máximo órgano decisorio del Partido Comunista, o Politburó.

"En términos de los retos a los que se enfrenta la economía china, los recortes de tipos por sí mismos, en particular de esta magnitud, no van a ser realmente importantes", dijo el jefe de análisis de ANZ para Asia, Khoon Goh.

"Creo que en última instancia, dados los problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario, la falta de confianza que está frenando el gasto y la confianza de los consumidores, todo esto necesita un apoyo fiscal más concreto u otro tipo de medidas políticas para abordarlo. Los recortes de los tipos de interés por sí solos, especialmente del tipo de magnitud que estamos viendo, no van a ser realmente lo suficientemente eficaces".

(1 dólar estadounidense =7,2625 yuanes)

(Reporte de la redacción de Shanghái; reporte adicional de Rae Wee y Tom Westbrook en Singapur; edición de Vidya Ranganathan y Neil Fullick; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters