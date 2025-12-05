El banco central de India recorta los tipos de interés y aumenta la liquidez para apoyar la economía

Por Swati Bhat y Abinaya V

BOMBAY, 5 dic (Reuters) -

El Banco de la Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés) rebajó el viernes su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos y dejó la puerta abierta a una mayor relajación, al tiempo que tomó medidas para aumentar la liquidez del sector bancario en hasta US$16.000 millones para apoyar la economía. La quinta economía más grande del mundo está bajo la presión de los aranceles punitivos impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que están ampliando su déficit comercial y empujando su moneda a un mínimo histórico.

Los vientos en contra a nivel mundial han impulsado a la administración del primer ministro indio, Narendra Modi, a intensificar las reformas económicas internas, incluida la reducción de impuestos al consumo, la reforma de las normas laborales y la flexibilización de las regulaciones del sector financiero. El Comité de Política Monetaria del Banco de Reserva de la India, compuesto por seis miembros, votó unánimemente a favor de bajar el tipo de recompra o "repo" al 5,25%, en línea con lo esperado, y mantuvo una postura "neutral", lo que sugiere que hay margen para nuevos recortes de tipos.

El banco central ha recortado los tipos un total de 125 puntos básicos desde febrero de 2025, la relajación más agresiva desde 2019. Mantuvo los tipos en agosto y octubre.

La economía india se encuentra en un período "raro de ricitos de oro", dijo el gobernador del RBI, Sanjay Malhotra, en un discurso en video.

Una economía "ricitos de oro" es aquella que experimenta simultáneamente un fuerte crecimiento y una inflación muy baja, lo que representa un escenario ideal tanto para los bancos centrales como para los responsables de la política económica, ya que permite impulsar el desarrollo sin preocuparse por presiones inflacionarias. Desde octubre, la economía de India ha experimentado una rápida desinflación que ha llevado a una ruptura del umbral inferior de tolerancia del banco central, dijo Malhotra, quien agregó que el crecimiento se ha mantenido fuerte.

Dadas estas condiciones macroeconómicas, existe "espacio político" para apoyar el crecimiento, según Malhotra, que añadió más tarde en una conferencia de prensa: "Esperamos que los tipos de interés oficiales sean bajos, ya que la inflación se mantiene benigna".

(Reporte de Swati Bhat y Abinaya V; información adicional de Dharamraj Dhutia; redacción de Ira Dugal; edición de Mrigank Dhaniwala y Shri Navaratnam; editado en español por Tomás Cobos)