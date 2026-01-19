El banco central de la India propone vincular las monedas digitales de los Brics, según fuentes

Por Jaspreet Kalra y Nikunj Ohri

MUMBÁI/NUEVA DELHI, 19 ene (Reuters) -

El banco central de India ha propuesto que los países BRICS conecten sus monedas digitales oficiales para facilitar el comercio transfronterizo y los pagos turísticos, según dos fuentes, lo que podría reducir la dependencia del dólar estadounidense a medida que aumentan las tensiones geopolíticas.

El Banco de la Reserva de India (RBI, por sus siglas en inglés) ha recomendado al Gobierno que se incluya en el orden del día de la cumbre de los BRICS de 2026 una propuesta para conectar las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), dijeron las fuentes. Solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente.

India acogerá la cumbre, que se celebrará este año. Si se acepta la recomendación, se presentaría por primera vez una propuesta para vincular las monedas digitales de los miembros del BRICS. La organización BRICS incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros. La iniciativa podría molestar a Estados Unidos, que ha advertido contra cualquier medida que eluda al dólar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho anteriormente que la alianza BRICS es “antiestadounidense” y ha amenazado con imponer aranceles a sus miembros.

El RBI, el Gobierno central de India y los bancos centrales de Brasil y Rusia no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios. El Banco Popular de China dijo que no tenía información que compartir sobre el asunto en respuesta a una petición de Reuters; el banco central sudafricano no quiso hacer comentarios.

La propuesta del Banco de la Reserva de India de vincular los CBDC de los BRICS para la financiación del comercio transfronterizo y el turismo no había sido informada anteriormente.

TENDER PUENTES

La propuesta del RBI se basa en una declaración de 2025 en la cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro, que abogaba por la interoperabilidad entre los sistemas de pago de los miembros para hacer más eficientes las transacciones transfronterizas.

El RBI ha expresado públicamente su interés en vincular la rupia digital india con los CBDC de otros países para agilizar las transacciones transfronterizas y reforzar el uso global de su moneda. Sin embargo, ha afirmado que sus esfuerzos por promover el uso global de la rupia no pretenden fomentar la desdolarización.

Aunque ninguno de los miembros de los BRICS ha lanzado plenamente su moneda digital, los cinco principales miembros han puesto en marcha proyectos piloto.

La moneda digital de India, llamada e-rupee, ha atraído a un total de 7 millones de usuarios minoristas desde su lanzamiento en diciembre de 2022, mientras que China se ha comprometido a impulsar el uso internacional del yuan digital.

El RBI ha fomentado la adopción de la rupia electrónica permitiendo los pagos sin conexión, ofreciendo programabilidad para las transferencias de subsidios gubernamentales y permitiendo a las empresas de tecnología financiera ofrecer carteras de divisas digitales.

Una de las fuentes señaló que, para que los vínculos entre las monedas digitales de los BRICS tengan éxito, entre los temas de debate figurarán elementos como la tecnología interoperable, las normas de gobernanza y las formas de liquidar los volúmenes comerciales desequilibrados.

La fuente advirtió de que la reticencia de los miembros a adoptar plataformas tecnológicas de otros países podría retrasar los trabajos sobre la propuesta, y que los avances concretos requerirían un consenso sobre tecnología y regulación.

Una idea que se está estudiando para gestionar los posibles desequilibrios comerciales es el uso de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas entre bancos centrales, dijeron ambas fuentes.

Los anteriores intentos de Rusia e India de realizar más intercambios comerciales en sus monedas locales se toparon con obstáculos. Rusia acumuló grandes saldos de rupias indias para los que encontró un uso limitado, lo que llevó al banco central indio a permitir la inversión de dichos saldos en bonos locales.

Se está proponiendo que las liquidaciones semanales o mensuales de las transacciones se realicen a través de los swaps, dijo la segunda fuente.

Información de Jaspreet Kalra (Mumbái) y Nikunj Ohri (Nueva Delhi); edición de Ira Dugal, Sumeet Chatterjee y Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas