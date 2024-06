El banco central de México se abre a intervenir el peso mexicano en caso de volatilidad "extrema"

México podría intervenir para restablecer el orden si la volatilidad del mercado de divisas se vuelve "extrema", según ha apuntado la gobernadora del banco central del país, Victoria Rodríguez.

Las declaraciones de la gobernadora se han dado en medio de la elevada volatilidad que viene experimentando en las últimas semanas el peso mexicano, que ha liderado las pérdidas mundiales. Si bien, Rodríguez no se ha comprometido a intervenir.

Los posibles mecanismos de intervención incluyen un programa de cobertura cambiaria de 30.000 millones de dólares que podría ser implementada por la Comisión de Cambios, dirigida por un grupo de funcionarios sénior de finanzas, incluida ella misma. No obstante, la flexibilidad monetaria sigue siendo uno de los pilares del sistema económico de México, por lo que el banco no apuntaría a ningún tipo de cambio en particular.

"El Banco de México estará muy atento al desarrollo de nuestros mercados y ante la posibilidad de que estos muestren un comportamiento atípico o de extrema volatilidad. Ante alguna eventualidad que lo amerite, podría tomar las medidas necesarias, por supuesto, para restablecer un comportamiento ordenado de los mismos", ha sostenido.

Cualquier intervención de este tipo podría ser realizada por el banco por sí solo o en coordinación con otras entidades como la Comisión de Cambios.

Entre los factores que han contribuido a los recientes movimientos del peso figuran la guerra en el Medio Oriente, el retraso en el recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y "factores idiosincráticos", sobre los que la gobernadora no ha querido profundizar, sin mencionar explícitamente las recientes elecciones en México.

