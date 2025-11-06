El banco central de Noruega mantiene los tipos, como se esperaba

OSLO, 6 nov (Reuters) -

El banco central de Noruega mantuvo el jueves su tipo de interés oficial en el 4,0%, como preveían unánimemente los analistas en un sondeo de Reuters, y reiteró que era probable una mayor relajación en el próximo año.

"El trabajo de atajar la inflación no se ha completado del todo, y no tenemos prisa por reducir el tipo de interés oficial", dijo la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, en un comunicado.

La corona noruega se apreciaba hasta los 11,71 frente al euro a las 0907 GMT, desde los 11,72, justo antes del anuncio.

"Las perspectivas son inciertas, pero si la economía evoluciona en general como se prevé actualmente, el tipo de interés oficial se reducirá aún más en el transcurso del próximo año", dijo el Norges Bank en el comunicado.

En una encuesta realizada entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, los 27 economistas esperaban que el banco central anunciara el jueves unos tipos sin cambios. (Información de Terje Solsvik, edición de Gwladys Fouche; edición en español de Paula Villalba)