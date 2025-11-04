El Banco Central de Nueva Zelanda advierte de alto riesgo para la estabilidad financiera global
- 1 minuto de lectura'
WELLINGTON, 5 nov (Reuters) -
El Banco Central de Nueva Zelanda dijo el miércoles que los riesgos para la estabilidad financiera son mayores que en años recientes, pero que los bancos del país estaban bien situados para gestionar la incertidumbre actual.
En su informe semestral sobre la estabilidad financiera, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda señaló que la tensión comercial mundial, las altas valoraciones de las acciones en todo el mundo y el aumento de la deuda pública en las economías avanzadas planteaban riesgos.
"Los impagos de préstamos han aumentado, aunque siguen siendo bajos en comparación con la crisis financiera mundial", dijo Christian Hawkesby, gobernador del RBNZ. (Reporte de Lucy Craymer en Wellington y Renju Jose en Sídney; edición en español de Javier López de Lérida)
- 1
Emocionado, Guillermo Francos se reunió con Adorni y se despidió de la Casa Rosada
- 2
Inaugurarán el tren más rápido de Sudamérica: alcanzará una velocidad de 350 km/h y conectará dos ciudades de Brasil
- 3
El futuro de Scioli en el Gobierno está en duda tras la salida de Francos
- 4
Dos hombres quisieron cruzar el Río de la Plata con una camioneta, pero los tapó el agua y tuvieron que volver nadando