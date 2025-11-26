El banco central de Nueva Zelanda recorta los tipos a su nivel más bajo en tres años

Por Lucy Craymer

AUCKLAND, 26 nov (Reuters) -

El banco central de Nueva Zelanda recortó el miércoles su tipo oficial de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, su nivel más bajo desde mediados de 2022, pero los dirigentes monetarios señalaron el final del ciclo de relajación a medida que la economía mostraba los primeros signos de recuperación.

El dólar neozelandés se disparó, al tiempo que los operadores redujeron drásticamente las expectativas de nuevos recortes de tipos, y el banco central dijo que el consejo se había debatido entre mantener los tipos o aplicar otro recorte. “Los futuros movimientos del tipo de interés oficial dependerán de cómo evolucionen las perspectivas de inflación a medio plazo y de la economía”, dijo el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda en su informe de política monetaria, el último del año y la última reunión del gobernador Christian Hawkesby antes de que la economista sueca Anna Breman tome el relevo en diciembre.

El banco central prevé ahora que el tipo de interés se sitúe en el 2,20% en el primer trimestre de 2026 y en el 2,65% en el cuarto trimestre de 2027. Esta cifra es inferior a la prevista en agosto, pero la senda sugiere un sesgo de línea dura, ya que la puerta a una mayor relajación ha quedado prácticamente cerrada.