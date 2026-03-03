El banco central ruso impugna la congelación de activos ante un tribunal de la UE
MOSCÚ, 3 mar (Reuters) -
El banco central de Rusia anunció el martes que había presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, impugnando la medida adoptada en diciembre de 2025 de congelar indefinidamente sus activos en Europa.
El banco central estima que los países occidentales han congelado alrededor de 300.000 millones de dólares de los fondos soberanos de Rusia. La mayor parte de estos activos están congelados en Europa y se encuentran en el depósito belga Euroclear.
El banco central presentó una demanda en Moscú el pasado mes de diciembre, en la que reclamaba 230.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a Euroclear en respuesta a la congelación indefinida y a las propuestas de confiscar los activos para financiar a Ucrania, que no se han materializado.
En su comunicado, el banco central dijo que la congelación se introdujo con "graves violaciones de procedimiento", ya que se adoptó por mayoría y no por unanimidad, como exige la legislación de la UE.
Una fuente cercana al banco central dijo que las supuestas violaciones eran el centro de la demanda.
El documento de la UE sobre la congelación, publicado el 12 de diciembre, descarta cualquier posibilidad de que Rusia emprenda acciones legales por la decisión en los tribunales de la UE.
"El reglamento de la UE viola los derechos básicos e inalienables de acceso a la justicia y a la inviolabilidad de la propiedad, así como el principio de inmunidad soberana de los Estados y sus bancos centrales, garantizados por los tratados internacionales y la legislación de la UE", dijo el banco central. (Información de Elena Fabrichnaya; redacción de Gleb Bryanski; edición de Alison Williams; editado en español por Paula VIllalba)