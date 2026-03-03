El banco central ruso impugna la congelación de activos ante un tribunal de la UE

MOSCÚ, 3 mar (Reuters) -

El banco central de Rusia anunció el martes que había presentado ‌una demanda ante ‌el ⁠Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, impugnando la medida adoptada en diciembre de ​2025 de ⁠congelar ⁠indefinidamente sus activos en Europa.

El banco central estima que los países ​occidentales han congelado alrededor de 300.000 millones de dólares ‌de los fondos soberanos de Rusia. La ​mayor parte de estos ​activos están congelados en Europa y se encuentran en el depósito belga Euroclear.

El banco central presentó una demanda en Moscú el pasado mes de diciembre, en la que reclamaba 230.000 millones de dólares ​en concepto de daños y perjuicios a Euroclear en respuesta a la congelación indefinida ⁠y a las propuestas de confiscar los activos para financiar a Ucrania, que ‌no se han materializado.

En su comunicado, el banco central dijo que la congelación se introdujo con "graves violaciones de procedimiento", ya que se adoptó por mayoría y no por unanimidad, como exige la legislación de la UE.

Una fuente cercana al banco central dijo ‌que las supuestas violaciones eran el centro de la demanda.

El documento ⁠de la UE sobre la congelación, publicado el ‌12 de diciembre, descarta cualquier posibilidad de que Rusia emprenda ⁠acciones legales por la decisión en ⁠los tribunales de la UE.

"El reglamento de la UE viola los derechos básicos e inalienables de acceso a la justicia y a la inviolabilidad de la propiedad, así como el principio ‌de inmunidad soberana de ​los Estados y sus bancos centrales, garantizados por los tratados internacionales y la legislación de la UE", dijo el banco central. (Información de Elena Fabrichnaya; redacción de Gleb ‌Bryanski; edición de Alison Williams; editado en español por Paula VIllalba)