El banco central sueco mantiene el tipo de interés oficial sin cambios

Por Simon Johnson

ESTOCOLMO, 5 nov (Reuters) -

El banco central de Suecia mantuvo el miércoles su tipo de interés oficial en el 1,75%, tal y como se había anticipado, y afirmó que se espera que se mantenga en este nivel durante todo el próximo año, a menos que cambien las perspectivas de inflación y crecimiento.

El Riksbank ha recortado los tipos ocho veces desde la primavera de 2024, la última en septiembre, cuando los responsables de la política monetaria afirmaron que la lenta economía necesitaba un último impulso antes del final del ciclo de relajación.

Desde entonces, los datos han confirmado en líneas generales la opinión de los responsables de la política monetaria de que el crecimiento repuntará el año que viene y que la inflación, que sigue estando muy por encima del objetivo del 2% del banco central, se moderará.

"El Comité Ejecutivo sigue el plan de política monetaria previamente comunicado y ha decidido mantener el tipo de interés oficial en el 1,75%", señaló el Riksbank en un comunicado.

"Se espera que el tipo de interés oficial se mantenga en este nivel durante algún tiempo".

