El banco central sueco prevé mantener los tipos hasta 2026, según las actas

ESTOCOLMO, 11 nov (Reuters) -

Los tipos de interés en Suecia probablemente han tocado fondo y es previsible que se mantengan sin cambios hasta el próximo año, según se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria del Riksbank, publicadas el martes.

El Riksbank fijó el tipo de interés oficial en el 1,75% el 5 de noviembre, con el argumento de que había hecho lo suficiente para impulsar la ralentizada economía.

"Un tipo de interés del 1,75% significa que la política monetaria apoya la recuperación y que el año que viene la política fiscal proporcionará nuevos estímulos", dijo el gobernador Erik Thedeen en las actas de la reunión.

"Así que no veo ninguna razón para cambiar el tipo de interés oficial, ni al alza ni a la baja, durante algún tiempo", dijo Thedeen.

La economía sueca ha atravesado dificultades este año y los hogares siguen siendo cautelosos a la hora de gastar, a pesar del crecimiento de los salarios reales y de los ocho recortes de tipos aplicados por el banco central desde la primavera boreal de 2024.

Aunque el ritmo de la inflación está actualmente por encima del objetivo del 2% del banco central, se espera que se ralentice bruscamente el próximo año, con una media de sólo el 1,0% en 2026, según las propias previsiones del Riksbank.

"Una de las principales razones para no seguir recortando el tipo de interés es que ahora vemos claros signos de crecimiento al alza y de mejora de las perspectivas económicas", dijo Thedeen. En septiembre, el Riksbank pronosticó un crecimiento del PIB del 2,7% en 2026.

(Información de Simon Johnson, Johan Ahlander y Terje Solsvik; edición de Niklas Pollard y Conor Humphries; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)