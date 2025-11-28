El Banco Central y el Consejo Monetario de Brasil regulan la banca como servicio

SAO PAULO, 28 nov (Reuters) - El Banco Central y el Consejo Monetario Nacional de Brasil decidieron regular la banca como servicio (BaaS, por su sigla en inglés) en el país, informaron el viernes en un comunicado.

La medida allana el camino para que empresas de varios segmentos ofrezcan servicios financieros a sus clientes mediante la integración con instituciones autorizadas a operar por el banco central.

El objetivo principal es mitigar los posibles riesgos para los clientes y las empresas estableciendo qué partes intervienen en el modelo de negocio, así como sus respectivas responsabilidades, dijeron.

Las nuevas normas entran en vigor inmediatamente, pero dan a las empresas hasta finales de 2026 para adaptar los contratos existentes que se ajusten a los modelos regulados. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en Español por Ricardo Figueroa)