El Banco de Canadá mantiene las tasas y dice que es difícil predecir futuros movimientos

Por Promit Mukherjee y David Ljunggren

OTTAWA, 28 ene (Reuters) - El Banco de Canadá mantuvo el miércoles la tasa de interés oficial en el 2,25%, tal como esperaba la mayoría, y su gobernador, Tiff Macklem, afirmó que el alto nivel de incertidumbre hace difícil predecir cuándo y cómo podrían cambiar las tasas la próxima vez.

En un informe trimestral sobre política monetaria, el banco central mantuvo su previsión de un crecimiento modesto en 2026 y 2027 y dijo que la inflación rondaría el objetivo del 2%.

La decisión del miércoles fue la segunda vez consecutiva que el banco dejó las tasas estables. Las empresas tardarán en adaptarse al efecto de los aranceles de Estados Unidos, dijo, y señaló que las intenciones de contratación siguen siendo débiles. (Información de Promit Mukherjee y David Ljunggren; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)