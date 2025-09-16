El Banco de España eleva al 2,6% la previsión de crecimiento económico para 2025

(Cambia el titular, se reformula para incluir las previsiones anuales, se añade una cita en el párrafo 4 y las previsiones de inflación en los párrafos 8 y 9)

MADRID, 16 sep (Reuters) -

El Banco Central de España ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año del 2,4% al 2,6%, más del doble de la media de la eurozona, citando unos resultados en el segundo trimestre mejores de lo esperado, apoyados por el gasto de los consumidores.

El banco mantuvo sus estimaciones de crecimiento para el próximo año y 2027 en el 1,8% y el 1,7%, respectivamente, afirmando que esperaba que la actividad económica se viera frenada por perturbaciones externas como los aranceles mundiales.

Aunque Washington y Bruselas acordaron un arancel de importación estadounidense del 15% para la mayoría de los bienes de la Unión Europea, evitando una guerra comercial, siguen existiendo algunas incertidumbres, dijo el banco.

su propia previsión de crecimiento económico del 2,6% al 2,7%. La economía española se ha expandido de forma constante tras la pandemia, superando el lento crecimiento de sus homólogos de la eurozona. El Banco Central Europeo espera que la economía de la eurozona crezca un 1,2% este año.

El Banco de España también dijo que la economía española crecería entre un 0,6% y un 0,7% en el tercer trimestre de 2025, frente a los tres meses anteriores, en los que se expandió un 0,7%, ya que unos tipos de interés más bajos refuerzan la demanda interna.

El banco dijo que espera que la subida de los precios de la energía impulse la inflación armonizada con la UE hasta el 2,5% este año, por encima de su previsión del 2,4% de hace tres meses, aunque por debajo de la tasa de inflación del 2,9% de 2024.

Mantuvo sus previsiones de inflación en el 1,7% y el 2,4% para 2026 y 2027, respectivamente. (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo; edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)