El Banco de España prevé un crecimiento de hasta el 0,7% en el cuarto trimestre y eleva sus previsiones

MADRID, 23 dic (Reuters) -

La economía española se expandió probablemente a un ritmo de entre el 0,6% y el 0,7% en el cuarto trimestre, dijo el martes el Banco de España, muy por encima de otras grandes economías de la zona euro y en línea con el crecimiento trimestral del 0,6% registrado entre julio y septiembre.

En la actualización trimestral del martes, el banco central elevó su previsión de crecimiento para todo el año 2025 al 2,9% desde una estimación anterior del 2,6%. También elevó sus previsiones de crecimiento para 2026 al 2,2% y para 2027 al 1,9%. Tras la pandemia del virus COVID-19, el país ibérico, uno de los más turísticos del mundo, se ha beneficiado de una oleada de demanda interna estimulada por los fondos europeos de recuperación, lo que lo convierte en un caso atípico dentro de una zona euro en gran medida aletargada. El banco central esperaba que la inflación se modere hasta el 2,1% en 2026 y el 1,9% en 2027, frente al 2,7% estimado para este año.

Las previsiones de déficit presupuestario se mantuvieron sin cambios en el 2,5% del producto interior bruto en 2025 y el 2,1% en 2026, antes de repuntar al 2,5% en 2027.

Mientras tanto, se espera que el ratio deuda/PIB termine este año en el 100,6% para reducirse al 99,1% a finales de 2026 y al 98,3% a finales de 2027.

(Información de David Latona; edición de Andrei Khalip; edición en español de Paula Villalba)