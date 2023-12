El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, ha expresado su confianza en que la evoluci√≥n de la inflaci√≥n permita al 'guardi√°n del euro' rebajar los tipos de inter√©s este a√Īo, despu√©s de un periodo de "meseta" tras la vertiginosa subida acometida entre julio de 2022 y octubre de 2023.

"Entre el aumento de los tipos, que, salvo sorpresas, ya ha finalizado, y el recorte, que deber√≠a producirse en alg√ļn momento de 2024, hay una meseta", ha indicado este martes Villeroy en una entrevista con la emisora 'France Inter'.

El banquero central francés, sin embargo, ha insistido en la necesidad de ser pacientes con el giro de la política monetaria del BCE, ya que, en su opinión, si la bajada de los tipos de interés llega demasiado pronto se corre el riesgo de volver a caer "en la enfermedad de la inflación".

"No deber√≠amos cantar victoria", ha subrayado al recordar que la tasa de inflaci√≥n en Francia a principios de 2023 era del 7%, mientras que actualmente es del 3,5% y se espera que baje a un promedio del 2,5% el pr√≥ximo a√Īo y al 2% como m√°ximo en 2025, lo que es bueno para el poder adquisitivo y el consumo y puede ser un motor bastante s√≥lido de la econom√≠a francesa.

"Lo voy a decir muy claro esta ma√Īana, esto no es s√≥lo una previsi√≥n, es un compromiso. Haremos que la inflaci√≥n vuelva al 2% a m√°s tardar en 2025. Y esas son buenas noticias para el poder adquisitivo y, por lo tanto, para el consumo, que es una fuerza impulsora detr√°s de la recuperaci√≥n", ha afirmado.

Las palabras de Villeroy de Galhau refuerzan el mensaje lanzado el pasado jueves por la presidenta del BCE, la tambi√©n francesa Christine Lagarde, quien defendi√≥ en rueda de prensa que "no hay que bajar la guardia", ya que las nuevas previsiones del BCE apuntan a que la inflaci√≥n a√ļn ser√° del 2,1% en 2025.

"No discutimos ning√ļn recorte de tipos. No hay discusi√≥n, no hay debate sobre este tema", resum√≠a el jueves Lagarde, para quien "no se pasa de s√≥lido a gas sin pasar por la fase l√≠quida", en referencia a la necesidad de un periodo de observaci√≥n tras la vertiginosa senda de subidas de tipos acometida.