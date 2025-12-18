El Banco de Inglaterra baja los tipos, pero muestra cautela sobre sus próximos pasos

LONDRES, 18 dic (Reuters) -

El Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés el jueves tras una votación reñida de sus dirigentes monetarios, pero señaló que el ritmo gradual de reducción de los costes de endeudamiento podría ralentizarse aún más.

Tras una fuerte caída de la inflación en los datos de esta semana y una nueva previsión del personal del BoE de que el crecimiento se estancará a finales de 2025, cinco miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor de bajar el tipo de referencia del banco central británico, por cuarta vez en 2025, desde el 4,0% al 3,75%.

Los otros cuatro miembros se mostraron partidarios de no introducir cambios, ya que les preocupa la posibilidad de que la tasa de inflación británica —que sigue siendo la más alta entre las economías del Grupo de los Siete— se mantenga demasiado alta.

El gobernador Andrew Bailey cambió de opinión y votó a favor de un recorte, inclinando la balanza en el consejo.

"Seguimos pensando que los tipos están en una senda gradual a la baja", dijo Bailey en un comunicado. "Pero con cada bajada que hacemos, cada vez es más difícil decidir hasta dónde llegar".

Bailey indicó que aún no veía indicios de una desaceleración más acusada en el mercado laboral, pero también señaló que las expectativas de inflación no habían descendido significativamente hasta el momento.

La mayoría de los analistas encuestados por Reuters la semana pasada esperaban una votación 5-4 a favor de la reducción de los tipos.

El Comité de Política Monetaria secundó las palabras de Bailey en su comunicado al término de la reunión. Sin embargo, algunos miembros destacados que votaron en contra de la bajada de tipos dejaron claras sus preocupaciones.

La vicegobernadora Clare Lombardelli dijo que seguía más preocupada por el riesgo de que la inflación resultara más elevada de lo esperado y que los datos recientes solo se habían suavizado "marginalmente".

El economista jefe Huw Pill dijo que veía más riesgo de que la inflación se estancara en un nivel demasiado alto que demasiado bajo.

La reducción de un cuarto de punto llevó el tipo bancario a su nivel más bajo en casi tres años, aunque sigue siendo casi el doble del tipo equivalente del Banco Central Europeo.

La inflación británica sigue siendo más alta que la de otras economías similares, en parte debido a la decisión de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, de aumentar los impuestos a las empresas el año pasado, a pesar de que se redujo inesperadamente, hasta el 3,2% según los datos publicados el miércoles.

El Banco de Inglaterra afirmó que "ahora se espera que la inflación vuelva a bajar hacia el objetivo más rápidamente a corto plazo" y que el riesgo de que se mantenga en niveles elevados "se ha reducido en cierta medida". Según la declaración posterior a la reunión, sigue existiendo la posibilidad de que una demanda más débil la empuje a niveles demasiado bajos.

Los datos del martes mostraron un debilitamiento del mercado laboral, con la tasa de desempleo más alta desde 2021 y una ralentización del crecimiento de los salarios en el sector privado.

El Banco de Inglaterra afirmó que ahora prevé un crecimiento económico nulo en los últimos tres meses de 2025, frente a la previsión de crecimiento del 0,3% realizada el mes pasado, aunque considera que el crecimiento subyacente es más fuerte, en torno al 0,2% trimestral.

La economía británica se contrajo un 0,1% en el trimestre que finalizó en octubre, en un contexto en el que las empresas paralizaron sus proyectos de inversión a la espera del presupuesto de Reeves, presentado el 26 de noviembre.

El Banco de Inglaterra afirmó que esperaba que el presupuesto redujera la inflación en 2026 en aproximadamente medio punto porcentual, debido a medidas puntuales que luego la impulsarían ligeramente al alza en los dos años siguientes.

Las medidas presupuestarias añadirían como máximo 0,2 puntos porcentuales al tamaño de la economía en 2026 y 2027. (Reporte de William Schomberg, Andy Bruce y Suban Abdulla; editado en español por Tomás Cobos)