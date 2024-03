22 mar (Reuters) - El Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó que las expectativas de recortes de los tipos de interés este año no son "irrazonables" y se mostró optimista sobre la economía británica, según informó el viernes el Financial Times. "El hecho de que tengamos una curva con recortes para el conjunto del año no me parece descabellado", dijo Bailey al FT en una entrevista, en la que añadió que se sentía alentado por los recientes indicios de que la inflación en Reino Unido estaba disminuyendo. "En todas nuestras reuniones hay movimiento. Tomamos una nueva decisión cada vez", dijo al FT cuando se le preguntó si en todas las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria (MPC) se debatirían posibles recortes de tipos. El jueves, el Banco de Inglaterra mantuvo su tipo de interés de referencia en el 5,25%, su nivel más alto en 16 años, pero dos miembros del Comité de Política Monetaria abandonaron su petición de una subida de tipos ante la relajación de la inflación, y Bailey dijo que "las cosas se están moviendo en la dirección correcta". En su entrevista con el FT, Bailey dijo que "no estamos viendo mucha persistencia" en la inflación y que "ese es el juicio al que tenemos que seguir volviendo". (Reporte de Jyoti Narayan en Bengaluru y William Schomberg en Londres. Edición de Tom Hogue y Toby Chopra; editado en español por Tomás Cobos)

