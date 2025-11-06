El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés

Por William Schomberg, David Milliken y Suban Abdulla

LONDRES, 6 nov (Reuters) - El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios los tipos de interés el jueves, pero una votación ajustada y los indicios de que el gobernador Andrew Bailey podría sumarse pronto a quienes abogan por una bajada de tipos dejan la puerta abierta a una posible medida tras la presentación del presupuesto del Gobierno a finales de este mes.

El Comité de Política Monetaria, compuesto por nueve miembros y consciente de que la tasa de inflación británica sigue siendo elevada, votó por 5 a 4 a favor de mantener el tipo de interés de referencia del banco central en el 4,0%, dijo el Banco de Inglaterra.

La mayoría de los economistas encuestados por Reuters la semana pasada habían pronosticado una decisión del Comité de Política Monetaria de 6-3 a favor de mantener el tipo bancario sin cambios.

Aunque Bailey estuvo entre los que decidieron mantener sin cambios los costes de endeudamiento, fue el único de los cinco que consideró que los riesgos generales de inflación habían disminuido. Sin embargo, en su opinión, "conviene esperar a ver más pruebas" de ello en la evolución económica de este año, según el Banco de Inglaterra.

(Información de William Schomberg, David Milliken y Suban Abdulla; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)